El Festival de Cine de Londres proyectará en su 70 aniversario 251 obras de 88 países

Entre las estrellas invitadas que participarán en presentaciones, coloquios y debates con el público estarán John Malkovich, Sofia Coppola, Ava DuVernay o Mahershala Ali.

La película que inaugurará el festival será 'Elsinore', de Simon Stone, lo que constituirá su estreno en Europa, mientras que la de clausura será 'The Debut' ('El debut'), de Jesse Eisenberg, que será su estreno en el Reino Unido.

En total, habrá 33 estrenos absolutos, entre largometrajes (9), series, mediometrajes, cortos y obras inmersivas. Entre los largomentrajes, estarán las últimas obras de los directores Anthony Wonke, Travis Knight, Brad Bird, Carol Morley, Federico Borgia o Mohsen Amiryousefi.

Aunque la mayoría de proyecciones tendrán lugar en cines del centro de Londres, en esta edición habrá diez escenarios diferentes fuera de la capital británica, incluso en Escocia y Gales.

Entre las películas más destacadas, que serán exhibidas en el Southbank Centre Royal Hall, la pantalla más importante del festival, se encuentran las españolas 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen y 'La bola negra' de Javier Ambrossi y Javier Calvo, 'Fatherland' del polaco Pavel Pawlikowski, 'Fjord' del rumano Cristian Mungiu, 'Ink', del británico Danny Boyle o 'Bunker' del francés Florian Zeller. Sin embargo, todas ellas han sido estrenadas previamente en otros festivales.

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La directora del festival, Kristy Matheson, recordó que en esta 70 edición, como en la primera, el festival trata de "volverse hacia los artistas que sintetizan nuestra época", a través de visiones personales que cristalizan las conmociones, dilemas y entusiasmos de nuestra era.