El Gobierno español solicitará "a finales" de septiembre el pago del plan de recuperación

Así lo ha asegurado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpos, tras inaugurar el Foro Anual organizado en Bruselas por el centro de estudios Bruegel un unas declaraciones a la prensa en las que ha destacado el "intenso" trabajo realizado durante los últimos meses para "llegar a tiempo" a la fecha límite del pasado 31 de agosto para cumplir con los hitos y objetivos.

"Este mes de septiembre estará el trabajo para mandar, esperamos, a finales del mes de septiembre, esa evaluación a la Comisión para el séptimo desembolso que tiene que desbloquear, esperamos que así sea, los últimos 26.000 millones de nuestro plan de recuperación", señaló.

España apurará así el plazo que da la legislación del fondo para que los países remitan a Bruselas sus últimas peticiones de desembolso antes del 30 de septiembre, de forma que haya tiempo después para que los servicios económicos de la Comisión evalúen dichas solicitudes y aprueben y ejecuten después el pago.

España ha recibido ya unos 77.600 millones de euros del fondo de recuperación y tiene unos 24.000 millones pendientes (26.000 millones sin descontar el anticipo recibido al comienzo del fondo), de los cuales 18.700 son ayudas directas y otros 5.400 son préstamos.

Además, España tiene 537 millones de euros suspendidos del quinto pago por tres hitos que no ha conseguido todavía completar y otros 626 también congelados por el compromiso relacionado con la temporalidad en el sector público.

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Por otro lado, ha perdido definitivamente 198 millones relacionados con el impuesto al diésel que el Gobierno no ha sacado adelante.