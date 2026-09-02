El Líbano eleva a 8.920 los muertos por ataques israelíes desde octubre de 2023

Así lo revela un informe elaborado por el Centro de Operaciones de Emergencia de la Salud dependiente del citado ministerio, el primero que recoge la cifra de víctimas totales desde que comenzó el enquistado conflicto entre Israel contra el grupo chií libanés Hizbulá en el marco inicial de la guerra de Gaza.

El balance cifra también en 16.676 las víctimas registradas desde que Israel reinició sus ataques contra el Líbano hace seis meses tras vulnerar de forma reiterada una frágil tregua acordada entre las partes.

De hecho, casi la mitad de las víctimas se han producido entre el 2 de marzo y el 1 de septiembre de este año, periodo en el que se contabilizaron 4.353 muertos y 12.323 heridos, de acuerdo con este último documento.

Según el Ministerio, durante este medio año resultaron afectados 17 hospitales, de los que tres tuvieron que cerrar, mientras que 410 trabajadores sanitarios resultaron heridos y otros 135 murieron por ataques israelíes concentrados principalmente en el sur del Líbano.

De acuerdo con este balance, la gobernación meridional de Nabatieh fue la más afectada por los bombardeos israelíes durante los últimos seis meses, en los que murieron 1.880 personas, mientras que otras 5.289 resultaron heridas; seguida de la región Sur, con 5.131 heridos y 1.842 muertos.

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El balance actualizado es el primero desde que el 26 de noviembre de 2024 las autoridades libanesas informaran de 3.961 muertos registrados en el país desde el 8 de octubre de 2023.

Las autoridades sanitarias libanesas advierten de que las cifras corresponden al balance acumulado de víctimas de los ataques israelíes hasta la víspera, si bien podrían aumentar próximamente con el posible rescate de víctimas resultantes de los últimos bombardeos.