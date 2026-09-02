El papa saluda a los deportistas "vaticanos" que compitieron en los Juegos Mediterráneos

El encuentro tuvo lugar en la plaza de San Pedro tras la tradicional audiencia general de los miércoles, donde el pontífice pudo conversar con la delegación vaticana que viajó al sur de Italia para promover un mensaje de paz y fraternidad.

La representación de Athletica Vaticana en Taranto estuvo integrada por Fabrizio Peloni y Tiziano Lucarelli, quienes compitieron en el torneo masculino de pádel; Daniele Fontana, que participó en la prueba de espada en esgrima; y Emiliano Morbidelli, que tomó la salida en la prueba de ciclismo.

Durante el breve encuentro, entregaron al papa una raqueta de pádel y una camiseta del equipo ciclista vaticano firmada por numerosos deportistas pertenecientes a los 26 Comités Olímpicos de África, Asia y Europa que participan en la cita mediterránea, según un omunicado de la asociacpn.

Además, el papa animó a Diego Di Mattia, de 24 años, quien acompañaba a la delegación y participará entre el 16 y el 21 de septiembre en el Campeonato Mundial de taekwondo en Corea.

Los Juegos Mediterráneos de Tarento, en los que la delegación vaticana no consiguió ninguna medalla, concluirán mañana, 3 de septiembre.