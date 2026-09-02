El presidente de Kenia ordena el cierre de pequeños negocios administrados por extranjeros

Durante un encuentro con comerciantes de micro, pequeñas y medianas empresas en la residencia oficial del Ejecutivo (State House), el mandatario sostuvo que los ciudadanos extranjeros no deben competir con los kenianos en la venta ambulante y el pequeño comercio minorista.

“A partir de la próxima semana, todos los comerciantes dedicados a esos pequeños negocios deberían cerrarlos”, declaró Ruto, quien argumentó que los esfuerzos estatales por estabilizar la economía y atraer capital no buscan incentivar el comercio de pequeña escala por parte de foráneos.

“No hemos mejorado la confianza de los inversores para que los vendedores ambulantes vengan a Kenia”, afirmó el presidente keniano, y agregó que “no puede ser que una persona venga de China o de cualquier otro lugar para ser vendedor ambulante o abrir una tienda pequeña”.

Ruto vinculó la directiva con el Proyecto de Ley de Contenido Local de 2025, redactado por la diputada Jane Kagiri y actualmente en trámite parlamentario.

El jefe de Estado señaló que la ley determinará qué comercios quedan reservados para los nacionales y prohibirá la actividad de extranjeros en esos rubros.

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La propuesta legislativa busca crear un marco regulatorio que restrinja por ley determinadas actividades comerciales a la población nacional e imponga una cuota mínima del 60 % de provisiones y servicios de origen local.

Pese a fijar la entrada en vigor para el 7 de septiembre, el Ejecutivo no detalló que instituciones del Estado estarán encargadas del despliegue operativo de cierre ni los criterios para la identificación de las licencias afectadas.