España pierde 162.840 ocupados en agosto, menos que otros años, por el empleo extranjero

Según informó este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales de agosto ya se habían dado de alta 337.917 afiliados extranjeros más fruto del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes iniciado en abril, y que sumó, a cierre del proceso en junio, 1,17 millones de solicitudes recibidas.

En total, el mercado laboral terminó agosto, un mes en el que habitualmente el empleo pierde ritmo, con 22,34 millones de afiliados a la Seguridad Social, la mayor cifra para este mes de la serie.

En términos interanuales, la Seguridad Social ganó 679.023 afiliados (3,13 % más), en tanto que el desempleo se redujo en 70.593 (2,91 % menos).

Más de 3,55 millones de empleados, casi el 15,9 % del total, tiene origen extranjero, después de que los afiliados foráneos hayan aumentado en 39.536 durante el mes de agosto, amortiguando el descenso total.

Destaca la caída del empleo en la educación (76.535 menos) tras el fin del curso académico, pero también en las actividades administrativas y servicios auxiliares o la industria manufacturera.

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Entre los hombres, el empleo disminuyó en 74.141 personas y entre las mujeres en 88.698, y sigue habiendo más afiliados (11,85 millones) que afiliadas (10,5 millones).

En cuanto al desempleo registrado, que subió más este agosto que en años previos, se sitúa en 2,35 millones, según los datos del Ministerio de Trabajo, que también vincula ese repunte al proceso de regularización, ya que se inscribieron muchas personas ya regularizadas, que buscan un trabajo declarado, no informal.

Por sectores económicos con respecto a julio, el desempleo aumentó en los servicios en 28.563 personas, en construcción en 4.669 personas e industria en 3.731 personas y disminuyó levemente (menos de 1.000 personas) en agricultura.

El desempleo registrado femenino subió en 22.741 mujeres, hasta los 1,41 millones, mientras que entre los hombres lo hizo en 21.678, hasta los 937.161.

En agosto se registraron 1,14 millones de contratos, de los que el 38,46 % fueron indefinidos.