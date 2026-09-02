Estonia elige presidenta a una abogada defensora de los derechos humanos

La votación, realizada mediante papeleta secreta, arrojó un resultado de 71 votos a favor, en una cámara compuesta por 101 miembros.

Al dirigirse al Riigikogu antes de la votación, Madise destacó los valores de la solidaridad y la confianza, y afirmó que incluso una nación pequeña puede aspirar a la grandeza.

"Todos deben tener la oportunidad de sentir que son valiosos y que su trabajo, su vida y su creación también lo son", dijo.

Haciéndose eco de su cargo como canciller de Justicia estonia, responsabilidad que ha desempeñado desde 20215, Madise invitó a "hacer todo lo posible para que no haya tantos como los que hay ahora entre quienes han sido tratados injustamente y tienen motivos para sentirse mal, ya sea en casa, en la escuela o en el trabajo, cuando han sido acosados o humillados, cuando se les priva de algo o cuando se quedan rezagados".

"No sigamos el principio de que, cuando veas algo mal, vayas a quejarte, sino que sigamos el principio de la sabiduría popular: 'si ves algo mal, ve y arréglalo'", abundó la abogada de 51 años.

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Estonia, afirmó Madise, "como país pequeño y nación sabia, puede ser quien ejerza influencia, quien sea innovador y quien, además, colabore en el ámbito internacional y, al hacerlo, beneficie a todos".