Fráncfort cae un 0,5 % ante la subida de la rentabilidad de los bonos soberanos

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,5 % al cierre, hasta 25.839,33 puntos, el valor más bajo desde comienzos de agosto tras la caída por tercera negociación consecutiva.

Los inversores prevén una mayor inflación y que los bancos centrales subirán los tipos de interés para frenarla por ello exigen rentabilidades más elevadas.

La rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense a diez años subió hasta el 4,81 % y a treinta años hasta el 5,29 %, máximo desde hace 20 años

La rentabilidad del Bund, la deuda alemana a diez años, se sitúa en el 3,38 %, máximo desde hace 15 años.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, llegó a superar los 97 dólares tras los ataque recíprocos de EEUU e Irán, que se disputan el control del estrecho de Ormuz, pero luego bajó algo.

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Commerzbank subió un 1,7 %, hasta 40,68 euros, y Deutsche Bank ganó un 1,1 %, hasta 34,88 euros, máximo desde comienzos de 2014, porque se benefician de la subida de las rentabilidades en los mercados de deuda soberana.

Además, Deutsche Bank se benefició de una recomendación de compra de Goldman Sachs.

El fabricante de artículos deportivos Adidas ganó un 1,1 %, hasta 149,55 euros, tras una recomendación de compra de Barclays, pero la empresa de venta de moda por internet Zalando perdió un 4,7 %, hasta 23,07 euros.

El grupo automovilístico Volkswagen bajó un 3,8 %, hasta 73,70 euros, y dejará de cotizar en el EuroStoxx 50, el selectivo de las mayores empresas de la zona del euro, a partir del 21 de septiembre.

Gea cedió un 3,5 %, hasta 64,50 euros, después de que Kuwait ofreciera unos cinco millones de acciones de la empresa alemana de maquinaria e instalaciones de fábricas, sobre todo para los sectores de alimentación, bebidas y farmacéutico, según una información de Bloomberg.