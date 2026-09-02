FundéuRAE: “gratuidad”, no “gratuitidad”

Sin embargo, en la prensa pueden verse en ocasiones frases como “La Junta impulsa la gratuitidad del transporte interurbano para los abulenses”, “Sumado a la gratuitidad de la aplicación, hará que en el resto del mundo se repita el escenario” o “La principal política de este evento es la accesibilidad y la gratuitidad”.

Dada la terminación del adjetivo “gratuito” y que este tiene más de dos sílabas, el sufijo “-⁠dad” toma la forma “-⁠idad” cuando se le añade para construir el sustantivo correspondiente, tal como figura en el “Diccionario de la lengua española”.

No obstante, en este caso a “gratuito” se le elimina la última sílaba para crear el sustantivo, un proceso de supresión que se da a menudo con otras palabras a las que se les añade el sufijo “-(i)dad”, según la “Nueva gramática de la lengua española”. Por ello, como recoge el “Diccionario panhispánico de dudas”, el nombre apropiado es “gratuidad”, y no “gratuitidad”.

Así pues, en los ejemplos lo indicado habría sido escribir “La Junta impulsa la gratuidad del transporte interurbano para los abulenses”, “Sumado a la gratuidad de la aplicación, hará que en el resto del mundo se repita el escenario” y “La principal política de este evento es la accesibilidad y la gratuidad”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.