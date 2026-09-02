George Clooney, nostálgico y revindicativo al recoger su León de Oro en Venecia

"Estamos viviendo un momento en el que quienes tienen el poder, quienes tienen más dinero, nos dicen que debemos tenernos miedo unos a otros, que debemos desconfiar los unos de los otros. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿verdad?", dijo en la jornada inaugural de la Mostra.

La historia, subrayó Clooney, nos deja una lección: "Los primeros a los que los autoritarios intentan silenciar no son los políticos. Son los periodistas que hacen preguntas. Son los artistas que se niegan a aceptar respuestas fáciles. Son los cineastas, escritores, actores y músicos que insisten en que alguien a quien nunca has conocido, de quien no sabes nada, merece nuestra empatía", dijo.

"Las historias siempre son peligrosas para quienes se sirven del miedo", añadió el intérprete de filmes como 'Syriana', que le valió un Óscar en 2006 al mejor actor de reparto, y responsable de otros como 'Argo', que logró en 2013 la estatuilla a la mejor película y en la que él participó como productor.

Quienes tienen miedo de los libros, de la música y de las historias, según Clooney, "nunca son los héroes de la historia".

"Así que sí, las películas no detienen las guerras. No hacen bajar la inflación. No arreglan las elecciones. Pero sí hacen algo extraordinario: nos recuerdan que un desconocido nunca es realmente un desconocido y que quizá sea el héroe de la historia de otra persona", sostuvo entre aplausos.

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El actor recordó que suma más de cuatro décadas en una profesión en la que dijo no haber triunfado gracias a una estrategia clara: "Echando la vista atrás, parece que tenía un plan, pero no es así. La mayor parte del tiempo, simplemente intentaba llegar a fin de mes".

El cineasta apuntó que el mérito no recae solo en él: "Un director vio en mí algo que yo todavía no había visto. Un guionista escribió frases mejores de las que yo merecía. Y alguien del equipo consiguió que pareciera que sabía lo que estaba haciendo", señaló agradecido.

Clooney consideró un honor formar parte del séptimo arte y dijo no tener palabras para contar lo mucho que quiere a su mujer, la activista y abogada libanesa Amal Clooney, y a sus dos hijos mellizos, de nueve años. "Al menos a uno de ellos", bromeó.

El actor, de 65 años, había llegado al Palazzo del Cinema acompañado de su esposa.

Clooney conoce bien Venecia: fue la ciudad en la que se casó en 2014 y un lugar en el que se ha convertido en un habitual de la Mostra, desde su primera participación, en 1998 con 'Out of Sight', de Steven Soderbergh, hasta la última, el año pasado con 'Jay Kelly', de Noah Baumbach.

La encargada de entregarle el León de Oro honorífico fue su compatriota Laura Dern, que alabó no solo su calidad como actor y director, sino también el hecho de ser "el mejor amigo" que uno pueda tener y "el más atractivo".

"Tuve el privilegio de conocer primero a Gregory Peck. Cuando le conocí, pensé que un hombre del Renacimiento como él sería alguien irrepetible. Pero mi generación también tuvo uno: George. Nosotros tuvimos al icono, tuvimos su humanidad y tuvimos la grandeza del artista. Y la diosa y heroína Amal se quedó con el hombre", dijo Dern.

La actriz no quiso ser la única en enaltecerlo y aprovechó el escenario para transmitirle mensajes de algunos de sus amigos.

Entre ellos, Brad Pitt: "Las historias de George son mejores cada vez que las cuenta. Envejece con la serenidad de un viejo Buda, puede actuar y conseguir casi cualquier cosa, y lo hace mejor que cualquiera de nosotros. Pero, por favor, por favor, que no pise la pista de baile", hizo saber este.

Con la gala de este miércoles se inauguran once días de cine, hasta el 12 de septiembre, en los que están en liza, entre algunas de sus 21 películas en competición, 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh; o 'Bunker', de Florian Zeller, con Penélope Cruz y Javier Bardem como protagonistas.