Gobierno alemán aprueba aliviar la carga fiscal a familias y subir el impuesto a los ricos

El Consejo de Ministros dio luz verde a la aplicación íntegra del acuerdo alcanzado en julio pasado por la coalición de conservadores y socialdemócratas, informó el Ministerio de Finanzas.

La reforma pretende aliviar principalmente la carga fiscal de los contribuyentes con ingresos bajos y medios y, en particular, de las familias con hijos, señaló en un comunicado el vicecanciller y titular de Finanzas, el socialdemócrata Lars Klingbeil.

"Queremos garantizar que, al final del mes, quede algo más de dinero disponible para vivir. Queremos que el trabajo y el esfuerzo se vean más recompensados, sobre todo en el caso de las personas con ingresos bajos y medios", afirmó.

En total, las medidas supondrán una reducción de la carga fiscal de unos 10.000 millones de euros, promete el Gobierno.

Las rebajas se aplicarán en dos fases y estarán plenamente vigentes a partir de 2028.

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En virtud de la reforma, de ser aprobada así en el Parlamento, las familias con hijos podrán disponer, a partir de 2028, de más de 600 euros adicionales al año, asegura el Gobierno germano.

"Nadie debería restar importancia a ello. Unos cientos de euros más o menos al año son una cuestión importante para muchas familias", recalcó Klingbeil.

A su vez, el Ejecutivo dirigido por el conservador Friedrich Merz ha decidido hacer el "sistema fiscal más justo", ya que las rentas más altas tendrán que contribuir más.

Desde 2007 existe el "impuesto para los ricos", un recargo fiscal de tres puntos porcentuales para los contribuyentes con mayores ingresos, de manera que el tipo impositivo máximo en el tramo superior proporcional ascendía hasta ahora al 45 %.

Con la reforma, el tipo del 45 % aplicado a las rentas más altas pasará a aplicarse a partir de unos ingresos sujetos a tributación de 250.000 euros y a partir de 280.000 euros se establecerá un nuevo tipo del 47 %.

Además, el mínimo exento de tributación aumentará a 12.564 euros en 2027 y a 12.900 euros en 2028.

El segundo tramo de la progresividad fiscal se ampliará hasta los 70.600 euros.

Las rentas medias serán las que se beneficien proporcionalmente en mayor medida, indicó el Ministerio de Finanzas.

La prestación por hijo a cargo aumentará de los 259 euros actuales a 267 euros en 2027 y a 272 euros en 2028 por hijo y mes.

Las deducciones fiscales por hijos aumentarán a 10.056 euros en 2027 y a 10.236 euros en 2028.

Asimismo, la cantidad fija deducible por gastos laborales aumentará de 1.230 a 1.430 euros.

A su vez, en el caso de los complementos exentos de impuestos por trabajo en domingos y festivos, el salario máximo por hora permitido aumentará de 50 a 75 euros.