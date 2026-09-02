Hallan vivo al secuestrado director adjunto de un diario crítico con el Gobierno de Kenia

"El Grupo Standard PLC se siente aliviado de informar al público que nuestro director adjunto, Alex Kiprotich, ha sido encontrado sano y salvo esta mañana, tras su secuestro en la autopista Gilgil-Nakuru anoche", afirmó el periódico en un comunicado.

Kiprotich fue localizado por un equipo de The Standard a las 06.30 hora local (03.30 GMT) cerca de la presa de Masinga (centro), a unos 200 kilómetros de la carretera que conecta las ciudades de Nakuru con Gil-Gil (centro-oeste), donde fue capturado.

Un vídeo tomado de la cámara del interior del vehículo de Kiprotich muestra cómo otro automóvil bloquea el paso y a continuación se bajan cuatro hombres armados con fusiles AK-47 y con pasamontañas cubriendo sus rostros.

El periodista dijo a sus compañeros que ese coche estaba equipado con una sirena y que los captores eran agentes de la Policía, y una investigación de The Standard concluyó que se trataba de un vehículo gubernamental, aunque EFE no ha podido corroborar esta información.

Durante su cautiverio, los secuestradores quisieron saber de dónde saca The Standard sus noticias y cómo deciden sus titulares.

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Los captores lo liberaron a primera hora de la mañana y Kiprotich buscó refugio con una familia de la zona que lo acogió.

"Está a salvo, aunque comprensiblemente conmocionado por su calvario", añadió The Standard, que buscará rendición de cuentas de los culpables.

Un incidente similar ocurrió el pasado 27 de junio, cuando otro grupo de hombres armados intentaron secuestrar a Kiprotich, si bien entonces logró escapar.

Dicho intento de secuestro tuvo lugar días después de que Ruto criticase públicamente a The Standard por sus informaciones antigubernamentales.

El Sindicato de Editores de Kenia se mostró "conmocionado, indignado y profundamente preocupado" por una "inquietante escalada en la intimidación y el acoso a periodistas" en el país.

El sindicato instó a Ruto y a "todas las agencias del Estado" a que "garanticen que los responsables del secuestro de Alex rindan cuentas".

Amnistía Internacional (AI) también expresó preocupación ante lo que "puede ser un preludio" de prácticas de desapariciones forzosas.

"Un clima en el que los periodistas son blanco de ataques por su trabajo amenaza no sólo sus derechos, sino también el derecho del público a acceder a la información y participar libremente en la vida pública", subrayó AI, al pedir al Gobierno una "investigación independiente" del secuestro de Kiprotich.

El pasado 16 de agosto, dos periodistas de la agencia de noticias francesa Agence France Presse (AFP) sufrieron una agresión y robo mientras cubrían un mitin en la localidad de Homa Bay (oeste).

Estos incidentes se producen en un momento de creciente tensión política de cara a las elecciones generales del 10 de agosto de 2027, en las que se espera que Ruto busque un segundo mandato.

En ese contexto, la organización de derechos humanos Vocal Africa solicitó el 19 de agosto a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) colocar a Kenia bajo "estrecha observación", al considerar que existe un "rápido deterioro" de la situación política y de seguridad en el país.