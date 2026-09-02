Hombres armados atacan a funcionario público en zona turística mexicana de Mazatlán

En un comunicado, la SSP de Sinaloa indicó que recibió un reporte sobre una agresión con arma de fuego en contra de varias personas que viajaban en una camioneta en el municipio.

La SSP relató que al llegar al lugar y atender el hecho, agentes encontraron a dos personas lesionadas, quienes recibieron atención médica, entre ellas el coordinador de Protección Civil de Mazatlán.

Mientras que agentes de seguridad iniciaron un operativo en el lugar del ataque, como medida preventiva pidieron a la ciudadanía a acatar sus recomendaciones y comenzaron la búsqueda de los responsables.

De acuerdo con testigos, sujetos armados que viajaban en una motocicleta color rojo se acercaron al vehículo de protección civil y dispararon en varias ocasiones, hasta dejar una docena de tiros en la camioneta.

Una ola de violencia ha ido en aumento en Mazatlán, el principal destino turístico de Sinaloa. Según registros oficiales, en julio pasado en el balneario se registraron entre treinta homicidios dolosos, mientras que registros periodísticos apuntaron a 36.

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Desde septiembre de 2024 existe una pugna entre Los Chapitos y La Mayiza, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos del histórico narcotraficante Ismael 'el Mayo' Zambada.

Aunque inicialmente la ciudad de Culiacán, capital del estado, fue el primer escenario de esa disputa, la violencia e inseguridad se trasladó a Mazatlán.

Para reducir índices el Gobierno estatal en conjunto con el Gobierno federal, que encabeza de la presidenta Claudia Sheinbaum, trabajan en un Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad.