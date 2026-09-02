Iglesia paraguaya insta a Gobierno y médicos a "negociar" salida a conflicto laboral

"Hacemos un llamado a las autoridades y a los gremios de médicos a sentarse a negociar de buena fe, sin retórica de un lado ni del otro", dijo la Iglesia paraguaya en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Los galenos paraguayos agrupados en el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) cumplieron cinco jornadas de huelga, entre lunes y viernes de la semana pasada, en demanda de aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

El Estado paraguayo, que ayer presentó el proyecto de ley de presupuesto para 2027 sin considerar recursos para subir los salarios de los médicos, respondió a la Sinamed con una propuesta para instalar en el país una "carrera sanitaria", que determine los pagos según la experiencia y formación del profesional.

Sobre este punto, la Conferencia Episcopal Paraguaya pidió al Gobierno asumir "su responsabilidad de origen", al tiempo que aseguró que la crisis no se resolverá "con una promesa vaga de carrera sanitaria sin plazos ni financiamiento concreto".

Un galeno devenga como mínimo entre 5 millones (832 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (900 dólares) de acuerdo con su tipo de contrato, según datos oficiales, aunque algunos pueden tener más de un contrato con el Estado.

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El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, ha dicho que al Gobierno le resulta "imposible" financiar el reajuste del 76 % exigido por médicos del sector público.