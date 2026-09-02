India envía otro equipo técnico a Nepal al cumplirse una semana de operaciones tras riada

El avión trasladó a "un equipo de rescate de 11 miembros con equipo especializado y 5,5 toneladas de medicamentos esenciales", informó el ministro de Exteriores de la India, S. Jaishankar, a través de su cuenta oficial de la red social X.

La India ha suministrado más de 70 toneladas de ayuda humanitaria a Nepal desde la catástrofe, y ha enviado equipos técnicos, expertos forenses y equipamiento para colaborar en las operaciones de búsqueda y rescate.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, el primer ministro de Nepal agradeció expresamente a la India y a China por su rapidez al enviar ayuda tras las masivas inundaciones.

Al menos 1.127 personas han muerto y 4.850 siguen desaparecidas en Nepal tras el desastre, según un informe de la Policía emitido hoy.

Entre los desaparecidos figuran al menos 583 ciudadanos extranjeros, incluidos dos españoles, mientras que los equipos de emergencia han logrado rescatar a más de 6.500 personas hasta la fecha.

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La crecida, que elevó el nivel del agua hasta 18 metros destruyendo decenas de asentamientos, tuvo su origen en la montañosa frontera entre Nepal y el Tíbet, donde China ha reportado hasta el momento 16 muertos y 546 desaparecidos, entre los que se encuentra otro ciudadano español.