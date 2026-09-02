Japón tacha de "inaceptable" que Putin culpe a Tokio del deterioro de lazos bilaterales

"La difícil situación actual por la que atraviesan las relaciones bilaterales se debe a la agresión rusa contra Ucrania, por lo que resulta inaceptable cualquier afirmación que pretenda atribuir la responsabilidad a la parte japonesa", declaró el portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, en una rueda de prensa.

No obstante, durante su intervención, el portavoz consideró que "es vital gestionar adecuadamente las relaciones bilaterales", puesto que se trata de un país vecino, y aseguró que el gabinete de Sanae Takaichi continuará respondiendo "de la manera más conveniente, teniendo siempre en cuenta lo que favorezca al interés nacional".

La reacción de Kihara llega después de que Putin dijera en la víspera, durante una visita a la capital de Kirguistán, Biskek, que le "sorprende" la postura de Tokio "sobre Rusia en general", no así la reacción sobre su visita a Iturup (Etorofu para Japón), isla principal de las Kuriles, administradas por Moscú y reclamadas por Tokio, reabriendo una herida histórica.

Entonces, dijo que su Gobierno no ha dado "ni un solo paso para empeorar las relaciones ruso-japonesas" y que las ha "tratado con el máximo cuidado". "El deterioro de nuestras relaciones es enteramente culpa del Ejecutivo japonés. ¿Qué hemos hecho contra Japón? Absolutamente nada", expresó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Las relaciones bilaterales empeoraron después del inicio de la invasión de Ucrania, cuando Japón se sumó a las sanciones contra Rusia, y Moscú incluyó a Tokio en el listado de Estados que considera "hostiles".

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Sin embargo, las tensiones aumentaron a principios de agosto, cuando Putin realizó su primera visita desde su llegada al poder en el año 2000 a los calificados por Japón como Territorios del Norte (las cuatro islas de Kunashiri, Etorofu, Shikotan y Habomai, en las Kuriles).

Este hecho llevó a Takaichi a describir el desplazamiento de Putin de "absolutamente inaceptable" y asegurar que, con esta acción, hería los sentimientos del pueblo japonés. Como señal de protesta, Moscú y Tokio convocaron a sus respectivos embajadores en el país.

Aunque fueron descubiertas por navegantes rusos, las Kuriles pasaron a ser parte de Japón en 1875 en virtud del Tratado de San Petersburgo. Esos territorios se incorporaron a la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial en virtud del Tratado de San Francisco.

En 1956, ambos países suscribieron una declaración que restablecía sus relaciones diplomáticas y allanaba el camino para una futura devolución de las Kuriles, que se encuentran situadas en el océano Pacífico, entre la isla japonesa de Hokkaido y la península rusa de Kamchatka y son ricas en recursos pesqueros.