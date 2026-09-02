JoAnna Mendoza busca arrebatarle a aliado de Trump en Arizona un escaño clave en noviembre

Ciscomani, un inmigrante mexicano y ciudadano estadounidense, elegido por primera vez a la Cámara de Representantes en 2022 y reelegido en 2024, busca un tercer mandato por el competitivo Distrito 6, que abarca parte del sur de Arizona, en la frontera con México, y la zona de Tucson.

"En todo el país, hay unos cuantos puestos congresionales que están en peligro, que pueden ser para cualquiera de los dos partidos y el de Ciscomani es uno de ellos. Este es un escaño congresional que los demócratas quieren ganar y que los republicanos no pueden darse el lujo de perder", dijo a EFE el analista político Michael O'Neil.

El experto subrayó que las elecciones de medio término serán unas "muy buenas elecciones para los demócratas" según los sondeos, lo que considera pone aún más en riesgo a Ciscomani.

En 2024, Ciscomani ganó la elección con el 50 % de los votos frente al 47,5 % de su rival demócrata, mientras Trump se impuso en ese distrito por un margen mucho menor, 49,8 % frente al 49,1 % de Kamala Harris. En 2022, Ciscomani había ganado con el 50,7 %.

La estrechez de esas victorias ha convertido al distrito en uno de los objetivos de los demócratas para intentar recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes.

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Al igual que en sus pasadas contiendas, Ciscomani recibió el apoyo del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza y ha hecho de su origen como inmigrante y de su respaldo a políticas de la Administración Trump parte de su perfil político.

Mientras, Mendoza, una veterana del Cuerpo de Marines de Estados Unidos e hija de trabajadores agrícolas, busca centrar su campaña en el costo de vida, el aumento de los precios de los alimentos y las rentas, además de defender una solución "realista" al problema migratorio.

"En el 2024 el presidente Trump logró obtener un importante porcentaje del voto latino en Arizona y el resto del país, sin embargo ahora parece haber un arrepentimiento entre ellos que podría verse reflejado en las urnas", dijo el analista.

Esta misma opinión la comparte Lisa Magaña, analista política y profesora del Departamento de Asuntos Transfronterizos de la Universidad del Estado de Arizona (ASU).

"Los latinos que votaron por Trump en el 2024 votaron por la economía, y por una mejor calidad de vida, no necesariamente por inmigración, especialmente aquí en Arizona", dijo la especialista en voto latino.

Magaña indicó que, sin embargo, para los latinos en Arizona el tema migratorio se ha convertido en un asunto de suma importancia, no porque quieran una mayor seguridad en la frontera o porque apoyen la construcción de un muro fronterizo.

En su opinión, la mayoría de los latinos están cansados de ver arrestos migratorios y separación de familias en sus vecindarios, en las escuelas de sus hijos y en sus trabajos.

"Las imágenes de ICE arrestando a padres y madres de familia enfrente de sus hijos, en sus hogares, en las calles, afuera de las escuelas, separando familias, hecho que ahora el tema migratorio se vuelve un tema de gran importancia para los latinos", dijo Magaña.

En ese sentido, considera que en la contienda por el Distrito 6 el tema migratorio será uno de los asuntos centrales del debate debido, en parte, a su proximidad con México.

La campaña de Mendoza, quien se postula por primera vez al Congreso y cuenta con el respaldo de BOLD PAC, el brazo electoral del Caucus Hispano del Congreso (CHC), informó que recaudó 2 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, más del doble de lo obtenido por Ciscomani en ese mismo periodo.

Las encuestas recientes la colocan por delante del republicano, aunque sin una ventaja amplia, en una contienda en la que ambos candidatos participarán además en un debate organizado por la Comisión de Elecciones Limpias de Arizona el próximo 10 de septiembre.

"Esta contienda podría ser definida por unos cuantos votos," aseguró Magaña.