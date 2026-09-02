Kallas dice que países defienden estructura de servicio diplomático sin dar más poder a CE

"Hubo un amplio apoyo a la actual estructura institucional, pero todos coincidieron en que debe aplicarse mejor. Quedó claro que los Estados miembros quieren seguir dirigiendo la política exterior europea", indicó Kallas en una rueda de prensa al término de una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores en Irlanda.

En la agenda figuraba un debate sobre cómo mejorar la eficacia de la política exterior de la UE, una competencia en manos de los países. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) está dirigido por la alta representante, quien es además vicepresidenta de la Comisión Europea.

"La alta representante y vicepresidenta es, en teoría y sobre el papel, el enlace entre los Estados miembros y la Comisión", comentó, y agregó que, "si hacemos bien las cosas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, no tiene sentido duplicarlas en la Comisión".

Dijo que los Estados miembros mostraron "amplio apoyo" a la actual estructura "por lo que no debería modificarse, sino aplicarse mejor, y con ello me refiero específicamente al papel del alto representante y al cargo de vicepresidente que desempeña".

A su juicio, "el problema es que, aunque la política exterior la elaboramos conjuntamente con los Estados miembros, los instrumentos suelen estar en manos de la Comisión: el comercio, la ayuda al desarrollo, la ampliación, la migración, los visados".

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"Así que, si queremos actuar como un actor geopolítico, deberíamos integrar realmente todas estas cuestiones, y por eso los Tratados prevén la función del vicepresidente. Ahora bien, el problema no son los tratados, ni la estructura institucional. El problema es la puesta en práctica de esa estructura para que funcione en la práctica", explicó.

Kallas también señaló que muchos países mencionaron que, "si trasladamos todo a la Comisión, los Estados miembros más pequeños, en particular, perderán el control de la política exterior, porque no hay un Consejo de Asuntos Exteriores cada mes en el que coordinarnos con todos, en el que yo sepa cuál es la postura de los Estados miembros, en el que presionemos para lograr posiciones unificadas".

"Los Estados miembros han dejado claro que no quieren perder el control de la política exterior", concluyó.

Por lo que se refiere a "la forma de trabajar", pidió "considerar más seriamente la abstención constructiva y otras herramientas que prevén los Tratados, respetar los principios de cooperación leal y solidaridad mutua, y también necesitamos un vínculo más sólido entre la labor de los ministros de Asuntos Exteriores y los debates de los líderes europeos", apuntó.

Kallas dijo que continuarán con el debate y que su nueva secretaria general del SEAE, la ex ministra neerlandesa Kajsa Ollongren, "ya ha iniciado una gira por las capitales para hacer avanzar el diálogo".