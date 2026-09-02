Keiko Fujimori niega que el consultor argentino Cerimedo haya participado en su campaña

Fujimori afirmó que no tiene ninguna "relación personal, ni laboral" con Cerimedo, así como no tiene, ni ha tenido, ninguna comunicación con esta persona, actualmente detenida en Bolivia por el presunto intento de feminicidio contra su pareja, quien ha revelado vínculos y relaciones con las campañas de los últimos presidentes electos de derecha en América Latina.

Al ser consultada por periodistas en la región Piura sobre la visita que el consultor argentino hizo a Lima el pasado 28 de julio, cuando juró al cargo de presidenta de la República, Fujimori afirmó que no lo conoce.

"No sé a qué corresponde (la visita). Lo habré saludado, pero no tengo comunicación ni relación con él", apuntó la gobernante.

El diario La República informó este miércoles que Cerimedo viajó a Lima el 27 de julio, procedente de Bolivia, y permaneció en la capital peruana hasta el 28 de julio, día de la juramentación al cargo de Fujimori, una ceremonia en la que coincidieron otros consultores extranjeros que la mandataria ha reconocido que colaboraron con su campaña, como el argentino Damián Valenzuela y el cubano Carlos Díaz Rosillo.

El periódico también recogió declaraciones de la expareja de Cerimedo, la abogada boliviana Nadia Beller, donde asegura que el consultor argentino sostuvo reuniones con una mujer integrante del equipo de campaña de Fujimori en Lima el día de la posesión de mando, pero que el vínculo empezó el año pasado.

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Cerimedo está detenido preventivamente en Santa Cruz, Bolivia, por el intento de feminicidio contra Beller y un segundo caso de supuesto enriquecimiento ilícito por el dinero encontrado por las autoridades bolivianas en un allanamiento a su casa por el primer proceso.

Estos casos pusieron en la mira la relación de Cerimedo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, puesto que sus detractores, como el exmandatario Evo Morales (2006-2019) y el vicepresidente, Edmand Lara, aseguran que fue su asesor personal.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación del actual presidente argentino, Javier Milei, durante la campaña presidencial de 2023 en ese país, y también fue vinculado a la investigación en Brasil sobre el intento de golpe de Estado de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.