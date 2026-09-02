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02 de septiembre de 2026 a la - 13:35

La Bolsa de Londres baja un 0,30 % por segundo día consecutivo

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Londres, 2 sep (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este miércoles con una caída del 0,30 %, alejándose cada vez más de la barrera psicológica de los 11.000 puntos que llegó a acariciar de nuevo en agosto tras el 'bajón' de varios meses causado por la guerra contra Irán.

Por EFE

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', retrocedió 32,83 puntos, hasta los 10.756,45; mientras que el secundario, o FTSE 250, cayó aún más, un 0,80 %, hasta los 24.324,06.

La caída estuvo protagonizada por empresas de todos los sectores, como la cadena de bricolaje Kingfisher (-3,82 %), la informática Computacenter (-3,45 %) o la compañía de materias primas Metlen (-3,24 %), que estuvieron entre las más perjudicadas.

Por el contrario, el ánimo comprador benefició a Intercontinental Hotels (3,14 %) y dos mineras, Fresnillo (1,92 %) y Endeavour (1,90 %).

En las principales bolsas europeas también dominó la tendencia bajista, como fue el caso de Fráncfort (-0,50 %) París (-0,26 %), Milán (-0,24 %) y Madrid (-0,23 %).