La Bolsa de Londres baja un 0,30 % por segundo día consecutivo

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', retrocedió 32,83 puntos, hasta los 10.756,45; mientras que el secundario, o FTSE 250, cayó aún más, un 0,80 %, hasta los 24.324,06.

La caída estuvo protagonizada por empresas de todos los sectores, como la cadena de bricolaje Kingfisher (-3,82 %), la informática Computacenter (-3,45 %) o la compañía de materias primas Metlen (-3,24 %), que estuvieron entre las más perjudicadas.

Por el contrario, el ánimo comprador benefició a Intercontinental Hotels (3,14 %) y dos mineras, Fresnillo (1,92 %) y Endeavour (1,90 %).

En las principales bolsas europeas también dominó la tendencia bajista, como fue el caso de Fráncfort (-0,50 %) París (-0,26 %), Milán (-0,24 %) y Madrid (-0,23 %).