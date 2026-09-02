La Bolsa de Milán baja un 0,24 % pendiente de las tensiones en Oriente Medio

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 0,27 % hasta los 54.372,23 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unos 309 millones de acciones por un valor de unos 3.003 millones de euros (unos 3.481 millones de dólares).

El parqué milanés cerró a la baja en línea con el resto de plazas europeas, en una sesión débil marcada por la escalada geopolítica en Oriente Medio tras los últimos ataques de Estados Unidos contra Irán.

La compañía con peores resultados en el selectivo fue el grupo de apuestas y juegos de azar Lottomatica, que cayó un 7,63 % en el día en que se dio a conocer el contrato para absorber a la operadora de juego y apuestas deportivas española Cirsa.

Le siguieron en la tabla de descensos la distribuidora de gas Italgas (-3,46 %), el grupo automovilístico Stellantis (-2,79 %), la cementera Buzzi (-2,62 %) y la energética A2A (-2,61 %).

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En contraste, lideró las ganancias el fabricante de semiconductores STMicroelectronics, con una subida del 3,33 %, seguido por la firma de audífonos Amplifon (2,55 %), la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones Inwit (1,75 %), el fabricante de cables Prysmian (1,71 %) y el grupo de bebidas Campari (1,47 %).