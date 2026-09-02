La Bolsa española baja el 0,23 % pendiente de Oriente Medio, el petróleo y la deuda

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, perdió 45 puntos, ese 0,23 %, y cerró en los 19.779 enteros. En lo que va de año, avanza el 14,28 %.

El selectivo español arrancaba la jornada con pérdidas y, aunque llegó a estar en terreno positivo parte de la sesión, finalmente se decantó por el color rojo, en sintonía con sus homólogos europeos y pese a las ganancias con las que se movía Wall Street al otro lado del Atlántico al cerrar el mercado.

Dentro de los grandes valores, Banco Santander subió el 1,02 %, como la segunda mayor subida de la tabla; el banco BBVA, el 0,93 %, en el tercer puesto; Telefónica, el 0,58 %; y la petrolera Repsol, el 0,21 %. Inditex perdió el 2,33 %, como la tercera mayor caída e Iberdrola, el 1,13 %.