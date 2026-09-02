La Casa Real noruega declara luto oficial hasta un mes después del funeral de Harald V

"El luto real supone que la Casa Real suspende todo su programa oficial, a excepción de las tareas constitucionales como consejos de Estado, la apertura del curso parlamentario y audiencias escogidas", consta en un comunicado difundido por esa institución.

Durante ese período, la familia real y los empleados de la Casa Real llevarán ropa oscura o uniforme con un lazo de luto y estarán cerradas al público todas las propiedades de la Casa Real.

"Después del 9 de octubre, la Casa Real reanudará de forma gradual su programa oficial. Las visitas y actividades en Noruega y el extranjero que han sido planeadas durante el tiempo como regente del rey Harald quedarán canceladas y habrá un nuevo programa oficial de la Casa Real", señala el comunicado.

El funeral por Harald V, que falleció por las complicaciones derivadas de una infección en la sangre, se celebrará el 9 de septiembre en la catedral de Oslo.

Después de la ceremonia, su cuerpo recibirá sepultura en la fortaleza de Akershus.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los invitados que han confirmado su asistencia figuran los reyes Federico y Mary de Dinamarca, y Guillermo y Máxima de Holanda, además de los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón.

La Casa Real sueca confirmó hoy que estarán presentes los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia; la princesa heredera Victoria y su esposo, el príncipe Daniel; el príncipe Carlos Felipe y su mujer, la princesa Sofía; y la princesa Magdalena y su marido, Christopher O'Neill.