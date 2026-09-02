La extrema derecha presenta una moción de censura contra el Gobierno de Portugal

Así lo anunció el líder del partido, André Ventura, en una rueda de prensa al considerar que las explicaciones de Neves no han sido suficientes.

Ventura dijo que no es lo que deseaban, pero que se han visto obligados a hacerlo, señaló, ante "la degradación de las instituciones".

"Si el primer ministro no comprende que se trata de un problema de decencia y dignidad del Estado, entonces el principal partido de la oposición debe hacerle ver con humildad que se trata, efectivamente, de una cuestión de dignidad de las instituciones y que estas reaccionan defendiendo la democracia, la decencia y la integridad", dijo Ventura

Por el momento, no se conoce la fecha en la que será discutida la moción de censura en el Parlamento, aunque Ventura dejó en manos del Partido Socialista (PS) la viabilidad de la misma.

Neves está siendo investigado por un remolque incautado en 2024 en una operación contra el tráfico de drogas, cuando era director de la Policía Judicial (PJ), y que apareció en las instalaciones de Construbarcelos, propiedad de un amigo suyo, enganchado a un camión de la empresa.

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A eso se suma que el ministro habría encargado la reforma de una propiedad familiar en Odemira a esta misma compañía, empresa que recibió cerca de 1,9 millones de euros en contratos de la PJ entre 2020 y 2025.

También, los medios de comunicación destaparon presuntas irregularidades en la declaración de patrimonio, rendimientos e intereses que el responsable político presentó cuando accedió al cargo.

Para Ventura y su formación, "no se trata de sospechas insignificantes ni de minucias sobre el ministro del Interior, se trata de sospechas que, para quien vela por la legalidad, ponen en tela de juicio de forma grave y directa su autoridad" y suscitan sospechas sobre su etapa al frente de la PJ.