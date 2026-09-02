La junta militar de Níger acusa a Francia de implicarse en un golpe fallido en el país

El capitán Roger Gabriel, comandante del batallón de paracaidistas, denunció en la noche del martes en la televisión pública que no se trató de un motín sino de un intento de desestabilización del régimen militar e involucró también a familiares del depuesto presidente Mohamed Bazoum.

Gabriel dijo haber recibido la llamada de un coronel de Chad, que le habría informado de que su país y fuerzas especiales francesas se preparaban para intervenir a favor de los militares que se habían rebelado.

Afirmó, además, que familiares del expresidente Bazoum se comunicaron con él y apuntaron el supuesto apoyo de Costa de Marfil a los amotinados.

Africa Corps, la fuerza rusa desplegada en África bajo el control de Moscú, intervino en ayuda de la Junta militar de Níger para recuperar el control tras la rebelión protagonizada en pasado día día 29 por un grupo de militares.

La Junta militar solicitó asistencia a sus aliados rusos y los efectivos de Africa Corps proporcionaron apoyo terrestre y aéreo a las fuerzas de Abdourahamane Tchiani, según confirmó el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas nigerinas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La rebelión constituye el desafío interno más grave al que se ha enfrentado Tchiani desde que tomó el poder tras un golpe de Estado en julio de 2023.

La intervención rusa adquiere especial relevancia porque Níger integra, con Mali y Burkina Faso, la Alianza de Estados del Sahel (AES), que han roto buena parte de sus vínculos militares con Francia y han profundizado en su cooperación con Moscú.