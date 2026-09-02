La mayoría de alemanes ve un Gobierno de AfD en el este como amenaza para la democracia

Un 41 % de los encuestados se mostró plenamente de acuerdo con la frase "Es un peligro para la democracia en Alemania" -en referencia a una llegada al Gobierno regional de AfD- mientras que un 12 % se expresó "parcialmente de acuerdo".

En el otro extremo, un 21 % se dijo totalmente en desacuerdo y un 13 % parcialmente en desacuerdo.

La encuesta, por otra parte, muestra la diferencia entre el este y el oeste del país.

En el oeste un 45 % se muestra de acuerdo con que un Gobierno de AfD en Sajonia-Anhalt sería un peligro para la democracia y un 19 % rechaza esa afirmación, mientras que en el este los que ven una amenaza sólo alcanzan el 28 % siendo incluso superados por quienes no la ven (un 29 %).

Las percepciones entre hombres y mujeres con respecto a si la AfD representa un peligro también muestran ligeras diferencias.

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Mientras que entre las mujeres un 44 % está plenamente de acuerdo con la idea de que un Gobierno de AfD sería una amenaza para la democracia, entre los hombres la cifra sólo alcanza el 38 %.

Las encuestas de intención de voto para los comicios de Sajonia-Anhalt anuncian una clara victoria de la AfD, incluso con posibilidades de alcanzar la mayoría absoluta de los escaños en el Parlamento regional, lo que le abriría por primera vez en su historia las puertas de un Gobierno regional.