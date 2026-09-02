La Policía alemana investiga otro posible sabotaje en una subestación en el oeste del país

El incidente, que se produjo el martes por la noche, tuvo repercusiones en el funcionamiento de las líneas de suministro de las centrales eléctricas y, como consecuencia, se produjeron fallos en varias instalaciones de RWE Power, informó en un comunicado la empresa energética propietaria de la subestación, Amprion.

El suministro eléctrico general no se vio afectado sin embargo y la estabilidad del sistema estuvo siempre garantizada, añadió.

La causa del incidente está siendo investigada actualmente por la Policía, pero "con una alta probabilidad, cabe suponer que se debió a una acción externa", indicó la compañía.

La Policía de Essen, que asumió la investigación, señaló a la cadena de televisión ntv que no parte de un fallo técnico, "sino de un acto intencionado, de un delito".

El incidente se produce un día después de que desconocidos intentaran provocar cortocircuitos en líneas eléctricas de muy alta tensión cerca de la central de carbón de Jänschwalde, en Brandeburgo.

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Según las autoridades, lo consiguieron en dos ocasiones y la Policía investiga los hechos como un posible acto de sabotaje.

En los últimos meses se han registrado otros ataques contra infraestructuras eléctricas en Alemania, como el de enero pasado cuando presuntos autores de extrema izquierda incendiaron líneas de alta tensión cerca de una central eléctrica en el suroeste de Berlín.