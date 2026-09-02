La Policía israelí detiene a tres colonos por "violencia extremista" contra palestinos

"Tras varios incidentes graves de incendio provocado y agresión ocurridos en las colinas del sur de Hebrón, agentes de policía de dicho distrito colaboraron con soldados de la Guardia Fronteriza de Judea y Samaria (como se denomina a Cisjordania en Israel) y el Shin Bet (agencia de inteligencia interior israelí) para detener a más sospechosos", reza un comunicado policial.

El texto no menciona que estos ataques se producen contra las comunidades palestinas locales, en las que los colonos israelíes llevan a cabo prácticamente a diario distintos métodos de acoso: desde las agresiones físicas a los incendios de propiedades y cultivos o el robo de ganado.

Los detenidos tienen entre 15 y 20 años, especifica la Policía, y proceden del centro del país y de asentamientos en Cisjordania (algo ilegal según el derecho internacional).

Además, la nota policial informó de la prórroga de la detención de otros 7 colonos arrestados ayer martes en relación a los mismos crímenes en Hebrón. Un octavo detenido fue puesto en libertad bajo "condiciones restrictivas", según el comunicado.

"Se están empleando diversas tecnologías para revelar la identidad, detener y llevar ante la justicia a cualquier persona involucrada en incidentes de violencia o que cause daños", afirma el cuerpo al término del texto.

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El 93,6 % de las investigaciones a colonos por violencia contra palestinos en Cisjordania han terminado sin una acusación, según un estudio de la ONG israelí Yesh Din. Sólo el 3 % de las investigaciones policiales han llevado a condenas totales o parciales desde 2005.

Estas detenciones se producen poco después de que el Ministerio de Defensa israelí ordenara al Ejército traspasar sus competencias para detener a colonos a la Policía, dependiente del ministro colono de extrema derecha Itamar Ben Gvir, aunque esa medida aún no se ha hecho efectiva.

En la práctica, las fuerzas armadas ya delegaban esta labor al cuerpo, pero la actuación de los agentes era muy limitada.