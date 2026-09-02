La segunda entrega de The Gentlemen es "más profunda y oscura", dice su actor protagonista

El dúo protagonista, los británicos Theo James y Kaya Scodelario, junto con el creador de la serie Guy Ritchie y Matthew Read, tuvieron hoy un encuentro con la prensa internacional, entre la que estuvo presente EFE, antes del lanzamiento global de la segunda temporada de 'The Gentlemen', que se estrena este jueves en la plataforma Netflix.

Será "más profunda, más oscura, a la vez que mantiene el entretenimiento y el humor", afirmó Theo James, que continúa encarnando al duque de Halstead, Eddie Horniman, en esta nueva entrega que contará con ocho episodios.

Ritchie, el creador de la historia, muestra el crecimiento del 'Capitán' -apodo que recibe Horninan- en un mundo en el que entró por casualidad y necesidad pero que, junto con Susie Glass (Scodelario) y su ambición, busca alcanzar un estatus que le llevará a un pulso de poder con el patriarca Bobby Glass -en la piel del actor Ray Winstone-.

Eddie y Susie prosiguen, un año más tarde, con su actividad delictiva y su intención de expandir su reinado dentro del crimen organizado más allá de suelo británico y para ello se verán involucrados en los entornos de la mafia italiana y los cárteles de Sudamérica.

"No queríamos quedarnos en el Reino Unido, sentimos que hacía falta evolucionar en el entorno, concretamente hacia la mafia, así que si vas a elegir una estructura de villanos… Italia es el lugar ideal para situarlos", explicó Ritchie.

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Horniman pasa de vivir en el 'zoo' y en cautividad, en la primera temporada, "trata de encontrar su persona en ese mundo y la habilidad de infligir violencia en su propio beneficio", dijo James, con una oscuridad que comienza a aparecer en el personaje que le hará crear nuevos enemigos y rivales.

A su lado, el personaje de Scodelario mantiene una "relación muy complicada" con su padre, en este nuevo equilibrio en el trío de poder, dijo la actriz británica.

"La idea del negocio familiar es algo que es heredado (...) creo que es algo que Susie realmente valora y es importante para ella", desarrolló la protagonista.

En esta temporada, prosigue Scodelario, Susie "explora si está lista para salir de esa sombra, tomar las riendas, y asumir los riesgos y la gloria que eso conlleva. Creo que está preparada para ello", afirmó.

Junto a James y Scodelario, los seguidores de la serie podrán ver de nuevo a Daniel Ings, Vinni Jones, Harry Goodwins, o Giancarlo Esposito, además de disfrutar de nuevas y reconocibles caras.

El veterano actor británico Hugh Bonneville se une de una forma u otra a la trama este ambicioso plan de expansión del duque y Susie; además de la joven actriz italiana Benedetta Porcaroli -Bella-, que jugará también un papel importante, como Sergio Castellitto -Marco Moretti-, o Michele Morrone -Cico Maldini.

Preguntado James por sí añadiría a algún personaje de otra serie a esta saga, respondió que el difunto James Gandolfini -protagonista de 'Los Soprano'-.

Así pues, todo listo desde mañana para disfrutar de una segunda entrega en la que la lucha de poderes convierten al duque en un personaje “peligroso y diabólico”, definió Theo James, y que tendrá una tercera temporada ya confirmada.