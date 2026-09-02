Las olas de calor y la sequía restarán 0,1 puntos del PIB a la economía francesa este año

Ese impacto se explica por un descenso del valor añadido en la agricultura del 8 %, indicó hoy este Ministerio, que recordó que en 2003, durante el verano de una canícula histórica, ese descenso había sido de alrededor un 15 %.

El descenso del valor añadido de la agricultura se debe a las olas de calor y a la sequía, pero también a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, en particular por el incremento de los precios del gas, que a su vez ha encarecido los fertilizantes ya que es un elemento fundamental para producirlos.

Además, el comercio internacional de fertilizantes se ha visto perturbado por el conflicto con el cierre del estrecho de Ormuz, ya que los países del golfo Pérsico fabrican en torno a un tercio, precisamente por la disponibilidad allí de gas natural abundante.

El departamento de Economía indicó que también hay algunos efectos sobre otros sectores, pero las consecuencias macroeconómicas allí deberían ser "más limitadas".

Así, por ejemplo, el calor puede disminuir la productividad del trabajo, sobre todo cuando conlleva una actividad física o se hace a la intemperie, y puede afectar algunas obras, transportes o infraestructuras energéticas, y también inducir cambios en la estructura del consumo.

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Pero todos esos elementos no apuntan a un descenso generalizado de la actividad y las empresas han ajustado su organización para adaptarse.

A falta de datos sistemáticos de todos los cultivos porque la campaña todavía no ha terminado, el Ministerio de Agricultura ha estimado que la producción de maíz en Francia va a disminuir este año un 35 % y el forraje de las praderas en torno a un tercio.

El pasado sábado, el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, ya había anticipado que el impacto de la caída de la producción agrícola le iba a costar a la economía francesa entre 0,1 y 0,2 puntos de PIB en 2026.

Lo hizo un día después de que el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) hubiera revisado a la baja los datos de la actividad en los dos primeros trimestres del año.

En concreto, con los nuevos cálculos el PIB francés se redujo un 0,2 % entre enero y marzo, en lugar del descenso del 0,1 % que el INSEE había estimado anteriormente, que entre abril y junio se mantuvo estancado, y no creció un 0,2 % como había creído en un primer momento.

Antes de que se supiera eso, y de que se hubieran dejado sentir una parte de los efectos de la sequía y de las olas de calor, el Ministerio de Finanzas había corregido a la baja a comienzos de julio sus previsiones de crecimiento para el conjunto del año, para dejarlos en un 0,7 %.

El Gobierno no tiene intención de actualizarlas hasta la presentación de los presupuestos de 2027, programada para finales de septiembre.