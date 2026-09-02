Localizado catamarán naufragado al norte de Chipre, que causó 8 muertos y 20 desaparecidos

El presidente de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Tufan Erhürman, anunció en sus redes sociales que el barco fue alcanzado, tras la llegada de otro buque de la Armada turca.

"Las operaciones de búsqueda y obtención de imágenes continúan las 24 horas del día y seguirán sin interrupción", señaló.

Las autoridades ya habían anunciado el martes que se había determinado la ubicación del barco, a unos 550 metros de profundidad tras ser arrastrado por la corriente.

Para confirmar el hallazgo se realizarán inmersiones robóticas hasta los restos mediante un vehículo submarino operado remotamente (ROV) a bordo del buque turco TCG Isin.

El naufragio se produjo a unas 4 millas (7,5 kilómetros) de Girne, el puerto en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre de donde partió el barco de eslora de 40,5 metros hacia la localidad turca de Tasucu.

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El barco se hundió con 267 personas a bordo, 259 pasajeros y ocho tripulantes, y ha quedado en el fondo del mar.