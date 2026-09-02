Los partidos pequeños serán claves para evitar un Gobierno de AfD en Sajonia-Anhalt

Otro partido que puede tener un papel es la Alianza Sarah Wagenknecht (BSW), que lleva el nombre de su presidenta y fundadora, y surgió de una escisión de La Izquierda. Ahora podría terminar facilitando la llegada al poder de la ultraderecha.

La AfD encabeza con comodidad todas las encuestas de intención de voto, con valores en torno al 40 % y con una ventaja de entre 17 y 20 puntos sobre la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz y del primer ministro de Sajonia Anhalt y candidato conservador, Sven Schulze.

Con ello, un triunfo de AfD se da por descontado y la clave es si podrá formarse una alianza de partidos que eviten su llegada a un Gobierno regional, lo que ocurriría por primera vez en la historia.

Actualmente Schulze gobierna al frente de una coalición de la que también forman parte el SPD y el Partido Liberal (FDP). A esta última agrupación las encuestas le dan pocas posibilidades de volver a tener representación parlamentaria.

En esa constelación, Schulze, cuyo partido descarta coaliciones con la AfD y también con La Izquierda, deberá sumar a la alianza con el SPD al menos a Los Verdes, siempre y cuando este partido -tradicionalmente débil en el este- entre en el parlamento regional.

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No obstante, aún en el más optimista de los pronósticos, una coalición de la CDU, el SPD y Los Verdes no tendría mayoría parlamentaria, con lo que La Izquierda, que podría alcanzar cerca del 11 por ciento, podría convertirse en algo así como el fiel de la balanza.

Un ingreso de La Izquierda a una probable coalición está descartada pero no otras formas de cooperación informal que garantice cierto grado de gobernabilidad.

Ello no será fácil ni para la CDU ni tampoco para La Izquierda cuya líder regional, Eva von Angern, se ha mostrado sin embargo confiada en que habrá conversaciones.

“En las últimas décadas ha habido cooperaciones puntuales y un espacio en el que se puede hablar. Por eso confío en que habrá conversaciones tras el 6 de septiembre”, dijo Von Angern en una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera.

Von Angern también dijo que hay un estudio de la Fundación Rosa Luxemburgo, cercana al partido, que muestra que la mayoría de los militantes esperan que La Izquierda coopere con la CDU en Sajonia-Anhalt para frenar a AfD

La CDU puede verse ante una difícil encrucijada puesto que tiene el compromiso, fijado en una resolución de un congreso del partido de 2018, de no pactar ni con la AfD ni con La Izquierda y una cooperación así sea tácita con esta última agrupación creará descontento en las filas más conservadoras del partido.

Sin embargo, ya en otros estados del este, Turingia y Sajonia, la CDU se ha visto obligada a aceptar apoyos puntuales de La Izquierda para mantener a AfD lejos del poder.

En Turingia, donde la AfD fue el partido más votado, la CDU encabeza una coalición con el SPD y BSW que forma un Gobierno minoritario que necesita apoyos puntuales de La Izquierda.

Sarah Wagenknecht, sin embargo, tiene una disputa abierta con el partido en Turingia y considera que el apoyo dado a la CDU es una de las razones por las que su formación ha venido perdiendo votos.

De cara a las elecciones en Sajonia Anhalt Wagenknecht -que viene del ala más radical de La Izquierda en donde creó un grupo llamado Plataforma Comunista- se ha mostrado en contra de mantener el cordón sanitario contra AfD y ha rechazado la posibilidad de respaldar la elección de un Gobierno presidido por la CDU.

La propuesta de Wagenknecht es crear un Gobierno de expertos que trabaje en diálogo con todos los partidos que tienen representación parlamentaria, lo que incluye a AfD con quien la BSW comparte el rechazo a la ayuda a Ucrania.

Para que ello tenga posibilidades de ser siquiera discutido, la BSW necesita lograr representación parlamentaria el domingo y las encuestas ven a la agrupación claramente por debajo del 5 %.