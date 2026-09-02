Los pesticidas ocasionan unas 11.000 muertes al año, el 60 % en la India, según estudio

La investigación publicada en 'Frontiers in Public Health' ha sido elaborada por expertos de la red 'Pesticide Action Network', que agrupa a más de 600 organizaciones no gubernamentales de unos 90 países que buscan eliminar el uso de plaguicidas.

Sus conclusiones parten de datos correspondientes al periodo entre 2006 a 2023 extraídos de 139 países y, según esto, de entre 402 a 433 millones de casos de intoxicación aguda no intencionada por pesticidas (UAPP, por sus siglas en inglés) ocurren cada año a nivel mundial y contemplan alrededor de 11.000 muertes.

En base a una población agrícola mundial formada por alrededor de 934 millones de personas, aproximadamente el 46 % de los agricultores sufren intoxicaciones cada año por estos productos.

El estudio subraya que el mayor número estimado de intoxicaciones se detectó en el sur de Asia, seguido del sureste asiático y África oriental.

Por otro lado, la mayor incidencia nacional de esos casos se registró en Burkina Faso, en África occidental, donde casi el 84 % de los agricultores y trabajadores del campo sufrieron alguna intoxicación, según este informe.

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En base a los hallazgos, los autores reclaman acciones inmediatas, entre la que quieren que se aplique una de las recomendaciones de la ONU para eliminar los pesticidas altamente peligrosos de manera progresiva.

Los agricultores y trabajadores agrícolas están expuestos principalmente a los pesticidas durante su preparación y aplicación, así como al tocar cultivos tratados y equipos o prendas de vestir contaminados.

El estudio aporta evidencia sólida de que el envenenamiento agudo por pesticidas supone un desafío para la sanidad pública a nivel global y plantea la necesidad urgente de reconocer la elevada carga de los casos de UAPP que no son mortales, sobre todo en agricultores y empleados de granjas.

El informe subraya igualmente que la implementación a cargo del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) para eliminar de manera escalonada los pesticidas podría reducir de manera significativa la carga que representan las UAPP.