Los Premios Juventud llegan a España como nexo del talento hispano entre América y Europa

El cantante mexicano Carín León lidera con nueve nominaciones esta nueva edición de los premios, que por primera vez salen de América gracias a una alianza de TelevisaUnivision con Starlite Marbella que conectará Latinoamérica, Estados Unidos y España.

El listado de posibles ganadores incluye, con siete candidaturas s cada uno, al colombiano Beéle, la puertorriqueña Kany García y su compatriota Rauw Alejandro, y con seis a Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi.

La edición de 2026 cuenta con cincuenta categorías que reconocen a artistas de la música, la televisión, el 'streaming', los creadores de contenido, la cultura pop, y una nueva -Creator de España-, para reconocer al talento digital español.

La primera edición europea de estos galardones, que se celebrará en la sede de Starlite Marbella contará con 25 actuaciones en directo y con la presencia de algunos de los creadores de contenido más relevantes del mundo hispano.

Entre los artistas confirmados que actuarán en la gala se encuentran Marc Anthony, Quevedo, Morat, Manuel Carrasco, Camilo, Ana Mena, Yandel, Wisin, Christian Nodal, Ángela Aguilar, Farruko y La Oreja de Van Gogh.

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Uno de los momentos especialmente vinculados a la llegada de los premios a Marbella será el estreno de 'Marbella Nights', himno oficial de los Premios Juventud 2026, interpretado por Farruko, Juan Magán y Rous.

Entre los galardones que se entregarán se encuentra el llamado 'Agente de cambio', que se concede a gente que hace algo por el bien de su entorno. En esta edición, los premiados serán Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel.

Además, el PJ Fest, que engloba estos premios, tendrá continuidad después de la gala con las actuaciones de Wisin y Manuel Carrasco en Starlite los días 4 y 5 de septiembre, respectivamente.

La retransmisión de la gala llegará a más de 150 países, con nuevas audiencias en Europa, Asia y África.

TelevisaUnivision mantiene la proyección hacia Estados Unidos, México y Latinoamérica a través de su todos sos canales, incluida su plataforma de 'streaming' ViX, mientras que la incorporación de RTVE permitirá extender la distribución hacia nuevos territorios a través de su red internacional.

Los artistas españoles y europeos tendrán así una vía de exposición hacia Estados Unidos, México y Latinoamérica, mientras que el talento latinoamericano contará con una plataforma desde la que reforzar presencia, contenidos y visibilidad en España y Europa.

La ceremonia estará presentada por el español Jesús Vázquez, la mexicana Alejandra Espinoza y la dominicana Clarissa Molina.

Durante sus más de dos décadas de historia, Premios Juventud ha acompañado la evolución de la música latina y ha reconocido a artistas que hoy son referentes globales, como Shakira, Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Daddy Yankee, Maluma, Sebastián Yatra o Rosalía.

La última edición de Premios Juventud generó 450 millones de interacciones digitales y, entre el público joven de Estados Unidos, sus audiencias superaron a las de grandes galas internacionales como los Oscar, los Globos de Oro o los Grammy, según la organización.