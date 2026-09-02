Los Premios Juventud, "mucho más que una gala" para celebrar la música y cultura latina

Recordó que este evento ha tenido diversos escenarios, como Los Ángeles, Miami o Houston, aunque este año han dado el salto por primera vez a Europa -tras celebrarse en Panamá en 2025- de la mano de Starlite Marbella.

Transmitidos en directo por Univisión y TVE, la gala se podrá ver en 125 países y contará con una audiencia potencial próxima a los mil millones de espectadores, según señaló durante la presentación del evento en un exclusivo club de playa de Marbella el presentador español Jesús Vázquez.

Vázquez, que confesó sentirse "abrumado" por las cifras de audiencia que se manejan a pesar de sus casi 37 años de carrera profesional, actuará como conductor de la gala junto a la actriz mexicana Alejandra Espinoza y la modelo dominicana Clarissa Molina.

A este evento previo a la gala asistieron algunos de los artistas nominados a los premios, entre ellos el puertorriqueño DIA, que se mostró muy contento de estar en esa selección.

"Es una experiencia muy bonita", dijo a EFE DIA, que había acudido anteriormente a la gala como invitado, pero "como nominado se siente diferente", una experiencia a lo que se "suma" que todo ocurra en España.

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Con el lanzamiento de sencillo y realizando muchas colaboraciones, DIA trabaja "muy duro" en la preparación de un álbum que espera vea la luz el año que viene.

Por su parte, la colombiana Annasofia, nominada en la pasada edición de los Grammy Latinos en la categoría Mejor Nuevo Artista, se mostró muy comprometida con los más jóvenes y puso el acento en los mensajes que quiere transmitir a través de su música.

Durante la gala, Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh recibirán el reconocimiento de Agente de Cambio en la veintitrés edición de los premios.

Con este galardón se quiere reconocer el compromiso de reconocidas figuras del cine y la música con las nuevas generaciones, su apoyo a causas sociales y su impacto positivo en la música y en la comunidad, explicó Meyer.

La gala se extenderá durante aproximadamente tres horas y contará con una veintena de actuaciones, tanto de los artistas nominados como de estrellas invitadas, entre las que se encuentran los artistas españoles Manuel Carrasco, Quevedo y Ana Mena, el colombiano Camilo o el puertorriqueño Wisin.

Esta primera edición de los Premios Juventud en Europa ha dado un salto cualitativo al incorporar el PJ Fest, una semana de actividades que culmina con la entrega de premios y tres presentaciones musicales producidas por TelevisaUnivision.

Las producciones se realizarán desde el escenario de Starlite Marbella y estarán protagonizadas por Manuel Carrasco, el viernes 4 de septiembre, y Wisin y Melendi, al día siguiente.