Más de 1.200 peruanos de comunidades originarias obtienen una beca de estudios superiores

Los jóvenes beneficiarios del programa Beca 18 pertenecen a comunidades campesinas (651), de comunidades nativas amazónicas (469) y de la población afroperuana (169), las cuales son reconocidas por el Ministerio de Cultura.

Los postulantes a Beca 18 tienen diez modalidades exclusivas para poblaciones vulnerables y la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe para los que dominan una lengua originaria elegible seleccionó a 71 ganadores.

La pertenencia a una comunidad originaria o dominar una lengua originaria les otorga puntos adicionales a los postulantes para acceder a Beca 18, informó Pronabec.

Un 35 % de los ganadores de la beca proceden de Lima y Callao, donde reside un tercio de la población nacional, un 25 % de las regiones andinas del centro, un 19 % del sur, un 10 % del norte y 10 % de la Amazonía oriental.

Asimismo, el 89 % de los beneficiarios son jóvenes que viven en hogares calificados como pobres o pobres extremos y el 77 % optó por seguir sus estudios superiores en un centro de estudios de su región de procedencia.