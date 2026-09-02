Más de 20 heridos tras la colisión de un barco de pasajeros y un petrolero en Malasia

El accidente tuvo lugar alrededor de las 20:40 hora local del martes (12:40 GMT) cuando el ferri, que llevaba a bordo 140 pasajeros y navegaba desde la isla hacia el continente, colisionó con el petrolero cerca del muelle de Swettenham, en la ciudad de George Town, indicó el presidente de la Comisión Portuaria de Penang, Yeoh Soon Hin.

"El impacto provocó que varias motocicletas a bordo del ferri volcaran y que algunos pasajeros resultaran heridos", apuntó en redes sociales Yeoh Soon Hin sin precisar la gravedad de los heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de George Town, capital de Penang.

Por su parte, el subdirector del Departamento de Bomberos y Rescate en Penang señaló que seis de las víctimas sufrieron heridas graves.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar la causa y responsabilidad del accidente, mientras el presidente de la Comisión Portuaria de Penang reclamó al operador del barco de pasajeros que revisara sus procedimientos de seguridad.

"Tomaremos las medidas necesarias en función de las conclusiones de la investigación, incluyendo mejoras para prevenir que este tipo de incidentes se repitan", remarcó Yeoh Soon Hin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los naufragios son habituales en los países del Sudeste Asiático: en Malasia, catorce personas perdieron la vida en 2022 tras naufragar un carguero que transportaba arena dragada en aguas de Muar, a orillas del estrecho de Malaca, una importante arteria marítima que conecta el océano Índico y el mar de China Meridional.