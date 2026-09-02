Medio millar de niños hospitalizados en Indonesia tras ingerir comida escolar gratuita

El subdirector de seguimiento y evaluación de la Agencia Nacional de Nutrición indonesia, Ketut Sumedana, explicó este miércoles en una videodeclaración que un total de 512 estudiantes resultaron afectados por el brote o estuvieron expuestos a la comida que lo causó.

Según Sumedana, las intoxicaciones tuvieron lugar la víspera en el internado islámico Mabul Hikam –Indonesia es el país con mayor población musulmana del mundo–, situado en este de Java –la isla más poblada del país– y que acoge a alumnos de entre 12 y 18 años.

Del total de 512 ingresados, 80 continúan recibiendo tratamiento médico, 120 permanecen bajo observación y 312 han recibido el alta hospitalaria tras recuperarse. Imágenes del hospital al que fueron trasladados muestran filas de varios niños tendidos sobre finas colchonetas dispuestas en el suelo.

La unidad de cocina encargada de preparar las comidas gratuitas para el internado afectado permanecerá cerrada 30 días, según las autoridades.

Desde que el exgeneral Prabowo, cuyas políticas enfrentan un creciente cuestionamiento, lanzó el programa de comidas escolares gratuitas hace más de un año y medio, más de 41.000 niños se han intoxicado en alrededor de 300 brotes, según las cifras oficiales, aunque organizaciones independientes sostienen que podrían ser más.

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La iniciativa, dotada de 28.000 millones de dólares y polémica desde el inicio por estar financiada en detrimento de otras políticas públicas, ha alimentado hasta ahora a alrededor de 30 millones de estudiantes de entre 6 y 18 años y tiene como objetivo llegar a 80 millones.

El número de intoxicaciones bajo el programa –una de las promesas electorales de Prabowo durante en la campaña a los comicios de 2024– sigue creciendo, sin que se haya abierto una investigación a fondo, mientras las familias piden mejoras y la crítica social aumenta.

Según la ONU, el principal problema de nutrición infantil en Indonesia –un vasto y joven archipiélago en vías de desarrollo de casi 290 millones de habitantes y compuesto por unas 17.000 islas– es el retraso en el crecimiento, con más de 4,5 millones de menores de cinco años afectados, el 21 % del total.

Asimismo, uno de cada 12 menores de cinco años se sitúa por debajo del peso recomendado para su altura, de acuerdo con Naciones Unidas.