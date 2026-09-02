México investiga presunto 'dumping' en importaciones de acero procedentes de Japón

La Secretaría de Economía de México determinó de manera inicial que "existen elementos suficientes" para presumir que estas importaciones se realizaron en condiciones de "discriminación de precios" durante 2025 y provocaron un "daño material" a la rama de producción nacional.

El ‘dumping’ es una práctica comercial que se produce cuando una empresa exporta un producto a otro país a un precio inferior a su valor normal, generalmente determinado a partir del precio al que se vende esa misma mercancía en su mercado de origen.

La investigación antidumping busca determinar si existe efectivamente esa diferencia de precios, si ocasiona un perjuicio a los productores del país importador y si existe una relación entre ambas circunstancias, según la resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De comprobarse, México puede imponer cuotas compensatorias adicionales a las importaciones para contrarrestar esa ventaja de precio.

La apertura de la investigación, por tanto, no supone todavía la imposición de una cuota compensatoria ni una conclusión definitiva sobre la existencia de ‘dumping’.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El procedimiento comenzó a petición de la compañía mexicana Grupo Acerero, que denunció en abril pasado que las importaciones japonesas estaban ingresando al mercado mexicano en condiciones de discriminación de precios y afectando sus indicadores económicos y financieros.

El Gobierno mexicano encontró inicialmente que las importaciones investigadas aumentaron 35 veces entre 2023 y 2025 y pasaron de representar el 0,2 % de las importaciones totales de este producto en 2023 al 8,3 % en 2025.

Además, el precio promedio del acero japonés investigado se situó un 15 % por debajo del producto nacional en 2023, un 17 % en 2024 y un 24 % en 2025.

La dependencia mexicana observó también un deterioro de los indicadores de la industria nacional, incluidas producción, precios, utilización de la capacidad instalada, productividad, ventas e ingresos, mientras que el margen operativo pasó del 4,7 % positivo en 2023 al 32,1 % negativo en 2025.

La investigación comprende placas de acero al carbono laminadas en caliente, sin chapar ni revestir y sin enrollar, utilizadas, entre otros sectores, en construcción, plataformas marinas, recipientes a presión, ferrocarriles, herramientas y maquinaria.

Estas mercancías ya están sujetas desde el 1 de enero de 2026 a un arancel del 35 %, una medida distinta al procedimiento antidumping ahora iniciado.

La dependencia indicó que analizará como periodo investigado todo 2025 y, para evaluar el posible daño a la industria mexicana, los datos comprendidos entre 2023 y 2025. Productores, importadores, exportadores y otras partes interesadas podrán presentar argumentos y pruebas dentro del procedimiento.

La resolución entrará en vigor este jueves y establece que, si finalmente se determinan cuotas compensatorias, estas podrían aplicarse en determinados supuestos a productos importados hasta 90 días antes de la entrada en vigor de eventuales medidas provisionales.