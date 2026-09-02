Naviera saudí confirma muerte de 2 tripulantes filipinos en petrolero en estrecho de Ormuz

Según la compañía, el incidente tuvo lugar aproximadamente a las 23:40 hora local del 31 de agosto, sin que Bahri precisara las circunstancias en las que se produjo ni identificara por ahora la causa del suceso.

"Con profunda tristeza, Bahri confirma la pérdida de dos de sus marineros filipinos como resultado del incidente", señaló la empresa en un comunicado, en el que trasladó sus condolencias y su solidaridad a las familias, seres queridos y compañeros de los fallecidos.

El lunes, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que un superpetrolero sufrió un incendio tras ser alcanzado por dos minas navales en el estrecho de Ormuz, paso por el que Irán y Estados Unidos mantienen un pulso, pero no informó de la bandera del buque ni de si se produjeron víctimas en el incidente.

Asimismo, agregó que el petrolero, al que acusó de incumplir las normas, intentaba atravesar una ruta que calificó de "ilegal" en el sur del estrecho cuando chocó con las minas, lo que provocó incendios de gran magnitud y dejó al barco inmovilizado.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes que está dañando a la economía del país persa.

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Estados Unidos ha abierto una vía en el sur del estrecho cerca de la costa omaní por la que trata de reabrir el tránsito marítimo de petróleo.