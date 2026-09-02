Negociador jefe iraní llama “Satán” a EE.UU. tras ataque a una boda

“Escuela de Minab: niños masacrados. Polideportivo de Lamerd: niños asesinados. Boda de Kuhestak: niños asesinados junto a sus familias. Si una potencia actúa como Satán, elige objetivos como Satán y mata como Satán, es Satán”, afirmó Qalibaf en una publicación en X.

Según la Media Luna Roja iraní, cuatro personas, entre ellas un niño, murieron durante una boda a causa de un ataque estadounidense en el sur del país el martes, y unas cincuenta resultaron heridas.

“A raíz de un ataque con misiles de Estados Unidos, los fragmentos impactaron en una vivienda en la ciudad de Kuhestak, en el distrito de Sirik, donde se celebraba una boda”, escribió la organización en X.

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Los nuevos ataques estadounidenses comenzaron poco después de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidiera un retorno a la vía diplomática, actualmente estancada.