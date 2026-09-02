Nuevo ataque ruso a Odesa deja sin luz a parte de la población de la zona

"Los trabajadores del sector eléctrico intentan volver a poner en funcionamiento lo antes posible el equipamiento dañado", indicó la empresa.
Rusia ya atacó durante la madrugada del martes infraestructura energética de la región de Odesa que, según Moscú, abastecían de electricidad a infraestructuras portuarias ucranianas.
El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo el martes por la tarde que había ordenado “preparar y llevar a cabo ataques masivos en instalaciones energéticas de Ucrania”.
Los ataques rusos al sistema dejaron el invierno pasado a millones de personas sin luz y calefacción con temperaturas que bajaron de los veinte grados negativos.
Ucrania sufre en estos momentos un grave déficit de misiles interceptores capaces de derribar misiles balísticos rusos, por lo que es extremadamente vulnerable a este tipo de armamento del enemigo.