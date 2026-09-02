Nuevo ataque ruso a Odesa deja sin luz a parte de la población de la zona

Kiev, 2 sep (EFE).- Un nuevo ataque ruso con drones y misiles contra la región de Odesa calificado de "masivo" por las autoridades ha provocado daños en equipamiento energético y ha dejado sin suministro eléctrico a una parte de la población de la zona, según han informado el Ministerio de Energía de Ucrania y la compañía eléctrica pública, Ukrenergo.