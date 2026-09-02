Óscar Camps en Cuba: “Se puede llegar, aunque haya un bloqueo, y aportar”

Lo que esperamos con “nuestras acciones”, dijo, es ver si “sonroja a otros: a otras organizaciones, a otras administraciones, a otros gobiernos” y vean que “sí se puede hacer cosas con iniciativa y con un buen equipo y con mucha disciplina, pues se puede llegar (...) y aunque sea salvar una vida”.

Se trata de la segunda carga solidaria transportada en el velero Astral para la isla en la que también había material escolar y otros elementos de primera necesidad destinados al centro hospitalario Juan Manuel Márquez.

En el primer arribo de la ONG el pasado julio trajeron siete toneladas de ayuda humanitaria, con equipos fotovoltaicos, insumos médicos y libros.

El activista español, que atracó en La Habana el pasado domingo, aprovechó la estancia este miércoles en la institución pediátrica para recorrer la sala de cuidados intensivos que se mantiene con la energía fruto de la primera donación.

Entre los beneficiados está una pequeña de dos años, operada de urgencia en el Juan Manuel Márquez por un derrame de bilis dentro del abdomen, y cuya abuela, Yaritza Corrales, confesó a EFE que sin la “ayuda” de Open Arms, hubiese sido imposible la cirugía de 12 horas continuas que salvó a la niña.

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“Mi niña entró aquí un sábado en la noche con un dolor en el abdomen y ese sábado -1 de agosto- se cayó el SEN (Sistema Electroenergético Nacional); pero gracias a la ayuda que ha dado España, se pudo operar”, contaba Corrales.

La pequeña aún permanece ingresada en el hospital tras más de un mes de ser operada, pero recuperándose satisfactoriamente, señaló la abuela.

Cuba inició agosto con un apagón parcial seguido de otros dos generales que mantuvieron durante tres jornadas consecutivas a los 9,4 millones de habitantes del país caribeño sin energía eléctrica.

Esta situación se repite cada vez con más frecuencia en la isla debido a una profunda crisis energética, agravada desde enero por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Cuba ha sufrido doce apagones generales en casi 24 meses, siete de ellos en lo que va de 2026.

Ante la delicada situación, Open Arms prometió regresar a la isla con más ayuda. “Tendremos que volver con otra pequeña carga, ojalá fuéramos más grandes y tuviéramos más recursos para poder aportar mucho más”, sentenció Camps.