'Perla Dulce', el petróleo con el que Uganda se sumará al club de exportadores de crudo

“Esto marca un hito importante en nuestro camino hacia el desarrollo de los recursos de petróleo y gas de Uganda para agregar valor y lograr la transformación económica”, afirmó el presidente ugandés, Yoweri Museveni, durante la ceremonia oficial en el Área de Desarrollo Kingfisher (oeste), donde también se construye una refinería de 60.000 barriles diarios.

La secretaria de Estado de Energía confirmó a los medios presentes que el yacimiento de Kingfisher entrará en funcionamiento antes de que acabe el año con una extracción inicial de 28.000 barriles por día, mientras que el proyecto Tilenga está ejecutado al 74 %.

El nombre hace referencia al bajo contenido de azufre del hidrocarburo y al histórico apodo del país como la 'Perla de África'.

Uganda prevé alcanzar una producción máxima de 230.000 barriles por día sobre unas reservas recuperables estimadas en 1.650 millones de barriles.

“Mediante el refinado, las industrias petroquímicas y el uso del gas asociado para la generación de electricidad, maximizaremos el valor de nuestros recursos nacionales y reduciremos la dependencia de los productos petrolíferos importados”, añadió Museveni.

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En la cuenca de la falla Albertina —frontera con la República Democrática del Congo—, los yacimientos los explotan la francesa TotalEnergies (56,67 % de la participación accionaria), la Corporación Nacional de Petróleo Submarino de China (CNOOC, 28,33 %) y la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Uganda (UNOC, 15 %), encargada ahora de negociar con refinerías internacionales.

La mayor parte de la producción se exportará mediante el Oleoducto de Crudo de África Oriental (EACOP), una infraestructura de 5.000 millones de dólares y 1.443 kilómetros hasta el puerto tanzano de Tanga, diseñado como el oleoducto con calefacción eléctrica más largo del mundo que mantendrá el viscoso crudo a 50 °C para su transporte.

El proyecto afronta una fuerte oposición de organizaciones ecologistas y de derechos humanos, que lo califican de “bomba de carbono” por prever la emisión de 379 millones de toneladas de CO2.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch alertan del peligro de vertidos y del desplazamiento de 100.000 personas por la perforación de un centenar de pozos en el Parque Nacional Murchison Falls, que se encuentra al norte de la cuenca del Lago Alberto en medio del proyecto Tilenga.

Por su parte, TotalEnergies sostuvo que ya indemnizó al 99 % de las familias afectadas y cumple con rigurosos protocolos ambientales.