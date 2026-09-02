Policía investiga por terrorismo el sabotaje contra instalación eléctrica en este alemán

"De momento hay unidades en el lugar de los hechos recabando pruebas. De momento no se pueden proporcionar más informaciones para no afectar las investigaciones", señaló la Policía de la capital de Brandeburgo en un comunicado difundido este miércoles, un día después del intento de sabotaje.

El ministro de Interior de Bradenburgo, Jan Redmann, dijo ante Comisión de Interior del Parlamento regional que había tenido mucha suerte ante un incidente en el que se evitó que hubiera un apagón.

En la subestación eléctrica afectada se encontraron cerca de media docena de objetos, similares a cohetes, con explosivos.

Dicha infraestructura se encuentra cerca de la central térmica de lignito de Jänschwalde, en el este de Alemania y la cuarta más grande del país.

En su comparecencia ante la Comisión de Interior, Redmann expuso que todavía no está claro quién está detrás del ataque y, aunque en el pasado ha habido atentados de grupos de extrema izquierda contra instalaciones eléctricas, no se puede descartar que sea una "acción de poderes extranjeros o de actores que desconocemos".