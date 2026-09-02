Policía surcoreana reconoce pérdida de confianza pública tras escándalo por desapariciones

"Me preocupa que la desconfianza pública en las investigaciones policiales y la administración haya cruzado un punto crítico," dijo ante la prensa el jefe interino de la Agencia Nacional de Policía, Kim Jong-chul, según recoge la agencia local de noticias Yonhap.

El escándalo comenzó con la gestión del caso de Jang Mi-ran, de 37 años, cuya desaparición fue denunciada en mayo. Después de que salieran a la luz las irregularidades en su expediente, Jang fue hallada muerta el 24 de agosto, aunque no se ha determinado la causa del fallecimiento.

Según la investigación, el agente cerró el expediente tras asegurar falsamente a la pareja de Jang que había contactado con ella e introdujo además el código de 'muerte en accidente de tráfico' para eliminar su registro del sistema, informó el diario The Korea Times.

Un hombre sexagenario, cuyo caso no guardaba relación con el de Jang pero que también fue cerrado irregularmente por el mismo agente, apareció muerto dos días antes.

La Policía surcoreana señaló en la víspera que detectó otros 25 expedientes con posibles irregularidades entre los 298 manejados por el funcionario.

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De ellos, diez fueron cerrados sin confirmar el paradero y en otros quince el policía introdujo datos falsos para eliminarlos del sistema, según el periódico 'Seoul Shinmun'. Todas las personas afectadas fueron posteriormente localizadas con vida.

El agente admitió haber cerrado algunos casos para evitar la carga de trabajo que suponía mantenerlos abiertos, según la policía de Jeju, citada por 'The Korea Times'.

Detenido desde la semana pasada, fue remitido este martes a la Fiscalía por presunto incumplimiento de deberes, falsificación de registros electrónicos oficiales y obstrucción mediante engaño.

El escándalo llevó a la Policía Nacional a revisar unos 310.000 expedientes de desapariciones cerrados desde 2024, una inspección que prevé completar antes de noviembre. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, también ha pedido estudiar la posibilidad de una reforma policial.

Corea del Sur recibe unas 70.000 denuncias anuales de adultos, aunque la mayoría se resuelve rápidamente al localizarse a la persona o regresar esta por su cuenta, informó el canal de televisión YTN.