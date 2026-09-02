Putin llega a Vladivostok para participar en el Foro Económico Oriental

Según las agencias rusas, el líder ruso tendrá reuniones este miércoles sobre el desarrollo de la región y mañana intervendrá en la sesión plenaria del foro.

Este miércoles, el mandatario ruso se reunirá también en Vladivostok con el primer ministro de Mongolia, Nyam-Osoryn Uchral, ​​y con el viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang.

Previamente, los organizadores del foro de Vladivostok anunciaron "una serie de declaraciones importantes" del líder ruso en el marco del evento, en el que participan representantes de 80 países.

Putin llegó a Vladivostok procedente de Biskek, donde asistió a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y se reunió con varios líderes mundiales, entre ellos, los dirigentes de China y la India.