Reabren la estación central de Augsburgo tras una explosión con dos heridos

Según informó en X la Policía de Schwaben Nord, responsable de Augsburgo, la estación permaneció cerrada completamente entre las 8.30 locales (6.30 GMT) y las 10.15 (08.15 GMT).

"La estación central está abierta de nuevo y el servicio ferroviario ha vuelto a la normalidad", explicó la Policía de Schwaben Nord tras un incidente que aún se investiga y en el que hubo dos heridos leves, dos jóvenes ucranianos de 17 y 18 años, con un "trauma acústico" provocado por la explosión.

La Policía de Schwaben Nord había informado anteriormente del despliegue un gran operativo policial en la estación central a primera hora de la mañana y, pasada una hora, señaló en la red social X que en un paso "se produjo una explosión de un objeto desconocido".

De acuerdo con el diario Bild, una granada de mano explotó delante de una joyería turca.

Un perro especializado en la detección de explosivos reaccionó ante una papelera.

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Según Bild, la Policía investiga una posible relación con el crimen organizado.

El suceso provocó perturbaciones en el tráfico rodado y en el transporte público, además del cierre de una vía y del edificio.

El otro objeto sospechoso hallado durante la inspección del edificio había obligado a cerrar completamente la estación central y a suspender todo el tráfico ferroviario.