Rumanía pide a la UE "imponer un coste" a Rusia por sus ataques híbridos

"Nuestro mensaje es claro: no toleraremos la acción híbrida de Rusia y responderemos unidos. No habrá impunidad. La disuasión requiere tanto preparación como disposición para imponer un coste real al agresor", ha asegurado la ministra rumana de Exteriores, Oana Toiu, en un mensaje en la red social X.

En su mensaje, la ministra mostró su solidaridad con Alemania y con otros países que como Rumanía, dijo, han sido objetos de ataques por parte de Rusia.

"Estas acciones no quedarán sin respuesta", afirmó la jefa de la diplomacia rumana.

El Gobierno alemán ha responsabilizado a Rusia del ataque híbrido con drones sobre el aeropuerto de Leipzig, en el que se encontraron sistemas no tripulados con explosivos el pasado 4 de agosto.

Rumanía ha sufrido numerosos incidentes con drones que se acercaron e incluso cayeron en su espacio aéreo desde el comiendo de la invasión rusa de Ucrania, que tiene frontera con este país miembro de la UE y de la OTAN.

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En la madrugada del pasado lunes, por ejemplo, dos cazas F-18 españoles del despliegue de la OTAN en Rumanía despegaron por la presencia de drones cerca de la frontera con Ucrania, que finalmente no penetraron en el espacio aéreo rumano.

Además, Rumanía canceló y repitió las eleccionespresidenciales de finales de 2024 tras la interferencia de un actor externo, identificado luego como Rusia, y ha anunciado que fue objeto de campañas híbridas para influir en la votación.