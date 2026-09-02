Rusia vuelve a atacar negocios de Ucrania y su infraestructura de almacenamiento

En la región capitalina, las autoridades dieron cuenta de varios incendios en almacenes situados en los distritos de Bucha y Brovarí, donde en los últimos días han sido destruidos numerosos depósitos de supermercados y otras empresas minoristas ucranianas.

En Odesa, la gobernación militar calificó el ataque contra la capital regional homónima de “masivo” e informó de desperfectos en infraestructuras civiles, edificios residenciales, almacenes, un centro comercial y dos instituciones educativas.

En Poltava, el ataque ruso alcanzó una infraestructura industrial.

Varias personas han resultado heridas en todo el país a consecuencia de estos y otros ataques.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó entre la tarde del martes y la mañana del miércoles contra el conjunto de Ucrania cuatro misiles y 174 drones, casi la mitad de ellos con motor de reacción.

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Las defensas ucranianas lograron derribar 141 de los drones.

Como es habitual desde el pasado jueves, Rusia ha continuado atacando con drones varias ciudades ucranianas durante la mañana de este miércoles.